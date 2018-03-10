наверх
10.03.201818:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Запорожская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Трипольская ТЭС в Киевской области
    Только без паники. Соцести об остановке украинских ТЭС
    20:56 07.04.2017
    4139Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Украина останавливает 4 крупнейших ТЭС страны. Эта новость обеспокоила многих украинцев. В соцсетях резонно предположили, что из-за этого могут возникнуть новые напасти: простои персонала и отсутствие горячей воды… Насколько реальны такие опасения?
    Пожар на энергоблоке Запорожской ТЭС в Энергодаре
    Пожар на Запорожской ТЭС 
    17:02 12.01.2016
    489
    На теплоэлектростанции, принадлежащей компании ДТЭК, произошло возгорание угольный пыли, скопившейся в фильтре первого энергоблока. Пожар был ликвидирован.
    Пожар произошел на энергоблоке Запорожской ТЭС
    Пожар произошел на энергоблоке Запорожской ТЭС – ГСЧС
    15:26 12.01.2016
    339
    В установке электрической фильтрации продуктов горения тлела угольная пыль в фильтре на площади 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
    Запорожская ТЭС. Архивное фото
    Первый энергоблок Запорожской ТЭС отключили от сети из-за задымления
    18:06 11.01.2016
    315
    На станции произошло задымление в верхней части корпуса электрофильтра. После отключения первого энергоблока ТЭС два других блока продолжили генерацию.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги