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    Житомирская ОГА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Меры предосторожности от гриппа
    Карантин вводится в нескольких районах и городах Житомирской области
    01:21 18.01.2016
    644Эпидемия свиного гриппа в Украине
    В связи с превышением порогового уровня заболеваемости ОРВИ приостановлена учеба в 38-ми учреждениях Овручского района; в 29-ти – Бердичевского; 22-х – Малинского; 29 – Радомышльского районов.
    Строительство фортификационных сооружений
    Житомирская область завершила строительство фортификации - ОГА
    19:47 31.05.2015
    306Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации, Житомирской области было поручено в целом построить 6 фортификационных сооружений в Донбассе и одно – на Житомирском военном полигоне. Сейчас идет сдача объекта в эксплуатацию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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