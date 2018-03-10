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    WOG

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Автомобиль на заправке
    Цены на бензин А-95 приблизились к отметке 32 грн/литр
    09:31 16.01.2018
    833Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Крупнейшие сети украинских автозаправок вновь подняли цены на топливо. В среднем повышение за сутки составило 67 копеек на литре бензина марки А-95.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ собирается купить контрольную долю в группе компаний WOG - СМИ
    23:33 30.12.2015
    531Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    В пресс-службе холдинга Фирташа DF Group сообщили, что "не комментируют слухи, намерения и гипотетические сделки". В пресс-службе WOG Retail факт переговоров о продаже доли в компании отрицают.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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