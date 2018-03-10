Фото политика разместили в Facebook. В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлию Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.
Всемирный конгресс украинцев — крупнейшая общественная организация украинцев, которая была создана в 1967 году в Нью-Йорке под наименованием "The World Congress of Free Ukrainians". В субботу организации исполняется 50 лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".