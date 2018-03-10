наверх
10.03.201806:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Всемирный конгресс украинцев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Диаспора приветствует решение США по вооружению Украины
    06:22 26.12.2017
    259Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Всемирный конгресс украинцев заявил, что одобряет позицию США и конкретные шаги Вашингтона, направленные на помощь Украине в защите территориальной целостности.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Украинская диаспора просит Канаду возглавить миротворцев в Донбассе
    10:08 14.11.2017
    377Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод обратился к властям Канады с просьбой возглавить миссию ООН в Донбассе.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко поразила своим новым имиджем на Всемирном конгрессе украинцев
    02:07 27.08.2017
    4381Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Фото политика разместили в Facebook. В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлию Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.
    Всемирный конгресс украинцев: в Киев съехались со всего мира
    Всемирный конгресс украинцев: диаспора приехала в Киев со всего мира 
    18:40 26.08.2017
    345
    Всемирный конгресс украинцев — крупнейшая общественная организация украинцев, которая была создана в 1967 году в Нью-Йорке под наименованием "The World Congress of Free Ukrainians". В субботу организации исполняется 50 лет.
    Внеочередные выборы президента Украины
    Наблюдатели от ВКУ зафиксировали нарушения на выборах в Украине - СМИ
    21:29 25.05.2014
    7Выборы в Украине - 2014
    Международная миссия Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за президентскими выборами в Украине по состоянию на 18.00 зафиксировала ряд нарушений на избирательных участках.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги