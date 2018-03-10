По информации полиции, в данный момент по подозрению в совершении уголовного правонарушения остаются задержанными пять человек, суд еще не давал санкции на их арест, они задержаны на срок до трех суток.
Как сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, инцидент имеет отношение к блокированию ж/д перевозок в Донбассе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.