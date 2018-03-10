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    Восточный корпус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Стрельба в Харькове. Бойцы КОРДа готовятся к штурму детсада. Архивное фото
    Полиция возбудила уголовные дела из-за стрельбы в Харькове
    00:58 19.02.2017
    321Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По информации полиции, в данный момент по подозрению в совершении уголовного правонарушения остаются задержанными пять человек, суд еще не давал санкции на их арест, они задержаны на срок до трех суток.
    Стрельба в Харькове с участием бойцов батальона Донбасс и активистов Восточного корпуса
    В Харькове произошла перестрелка с участием бойцов батальона "Донбасс"
    01:13 18.02.2017
    1172Взрыв в здании полиции в Ровно
    Как сообщается, в перестрелке получил ранение один человек, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, инцидент имеет отношение к блокированию ж/д перевозок в Донбассе.
    На месте взрыва на территории базы роты Восточный корпус в Харькове
    В Харькове на базе роты "Восточный корпус" прогремел мощный взрыв - СМИ
    08:39 11.05.2016
    4689Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Как пишут местные СМИ, сработало взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила. Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадавших нет.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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