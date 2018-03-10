Заявление премьер-министра Франции Мануэля Вальса прозвучало в отношении участия французских вооруженных сил в масштабных операциях по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке и в африканском Сахеле.
Франция входит в коалицию из 65 стран, которые участвуют в бомбардировках "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Париж начал более интенсивные бомбардировки в Сирии и направил в регион авианосец после серии терактов во французской столице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".