Военно-морские силы Ирана начали крупномасштабные военные учения "Велаят-95" на севере Индийского океана. Учения стартовали в воскресенье утром по приказу командующего иранскими ВМС, контр-адмирала Хабибулла Саяри.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.