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    Военная прокуратура Западного региона

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    По данным пресс-секретаря Военной прокуратуры Западного региона Юлии Галущак, спецоперация длилась один день. Однако о количестве задержанных и что изъято в результате обысков сообщат до нового года.
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