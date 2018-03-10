Самолет, летевший в Лас-Вегас, покинул "Гатвик" в понедельник в 11.44 по местному времени, однако практически сразу из-за возникших технических проблем с шасси было принято решение о его возвращении в порт вылета.
Борт, направлявшийся в Лас-Вегас, вылетел из аэропорта "Гатвик" сегодня в 11.44 по местному времени, однако практически сразу из-за возникших технических проблем с шасси было принято решение о его возвращении в порт вылета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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