Как сообщается, автомобиль, в котором ехали участники группы, упал в реку с разводного моста. Средняя часть моста была поднята, чтобы по реке прошло судно. Поездка была первым концертным выездом группы за пределы Великобритании.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.