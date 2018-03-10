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    ВМС Великобритания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Декларируемая цель НАТО - обеспечение безопасности, укрепление боеготовности союзников и партнеров. Официальная позиция минобороны Великобритании: защита демократии по всему миру и поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
    Фрегат Адмирал Горшков. Архивное фото
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    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".
    Новый авианосец британского флота Queen Elizabeth прибыл в Портсмут
    Крупнейший авианосец Великобритании дал течь после 2 недель службы - СМИ
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    17:14 09.03.2018
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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