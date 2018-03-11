Фотографии истребителей, вооруженных ракетами, были опубликованы на сайте ВМФ КНР. Эксперты считают, что Пекин таким образом хочет продемонстрировать США всю серьезность своих намерений, пишет газета South China Morning Post.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.