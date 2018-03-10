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    Уралвагонзавод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Визит президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил
    В России горел крупнейший оборонный завод
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    Сообщается, что открытое горение на территории крупного оборонного завода "Уралвагонзаводе" ликвидировано на площади 150 квадратных метров. Из цеха выведено 50 человек.
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    СМИ: Volvo может пересмотреть партнерство с РФ из-за Украины
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