Мужчина застрелил двух человек на складе одного из отделений службы почтовой доставки UPS (United Parcel Service) в американском штате Алабама, после чего покончил с собой, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на полицию.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.