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Детективная история развернулась вокруг 2,6 тонн янтаря, которые орлы Авакова изъяли на днях в Ровенской области. МВД заявляет, что де камни незаконно добыты, а в это время госпредприятие "Укрбурштын" уверяет, что янтарь их и требует его вернуть.