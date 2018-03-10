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    Укрянтарь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Арсен Аваков и Арсений Яценюк демонстрируют партию изъятого незаконно добытого янтаря
    Янтарная лихорадка: МВД и фискалы увели 2,6 тонн камня у госпредприятия?
    17:21 05.08.2015
    721Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Детективная история развернулась вокруг 2,6 тонн янтаря, которые орлы Авакова изъяли на днях в Ровенской области. МВД заявляет, что де камни незаконно добыты, а в это время госпредприятие "Укрбурштын" уверяет, что янтарь их и требует его вернуть.
    Изъятие янтаря в Ровно
    Геращенко: суд арестовал изъятую ранее в Ровенской области партию янтаря
    16:30 05.08.2015
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    По словам Антона Геращенко, "компания "Укрянтарь"...намеренно введена в стадию банкротства для использования в качестве "ширмы" для прикрытия незаконных, хищнических схем разбазаривания недр Украины".
    Партия незаконно добытого янтаря, изъятого МВД
    Компания "Укрянтарь" не собиралась отправлять изъятую партию янтаря за рубеж
    11:41 05.08.2015
    229Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Исполняющий обязанности директора "Укрянтаря" Олег Ярошин сообщил, что экспертиза по определению качества сырья еще не проводилась, и опроверг информацию о намерениях вывезти янтарь за границу.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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