По данным СМИ, "Укринмаш" через фирму-посредник купил на российском заводе "КАМАЗ" 20 двигателей, стоимость каждого составила 15 тысяч долларов. В Молдавии комплектующие готовы были продать не дороже 10 тысяч евро, включая НДС.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.