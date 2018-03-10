Украинское национальное информационное агентство "Укринформ" и государственная телерадиокомпания "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание" перейдут в сферу управления Министерства информационной политики.
Олега мобилизовали 29 августа. 2 сентября в числе еще 16 новоприбывших бойцов он принял присягу в 12-м батальоне территориальной обороны Киева. В ночь на 4 сентября вражеская артиллерия уничтожила их лагерь в селе Дмитровка Новоайдаровского района.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".