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    Укринформ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: Сущенко приехал в Москву для посещения родственников
    12:12 03.10.2016
    280Задержание украинских журналистов в РФ
    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что возмущены задержанием журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации "по надуманному обвинению в "шпионаже".
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий призвал Запад дать жесткую оценку задержанию в РФ Сущенко
    11:39 03.10.2016
    254Задержание украинских журналистов в РФ
    Андрей Парубий призвал все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку задержанию в Москве журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.
    Пульт от телевизора
    Телеканал УТР и "Укринформ" перешли к Мининформполитики
    19:00 24.06.2015
    99
    Украинское национальное информационное агентство "Укринформ" и государственная телерадиокомпания "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание" перейдут в сферу управления Министерства информационной политики.
    Валерий Гелетей. Архивное фото
    Гелетей устроил демарш на заседании комиссии по Иловайску
    17:43 01.10.2014
    414Война в АТО: картина без прикрас.
    Валерий Гелетей не захотел отвечать на вопросы председателя комиссии, аргументируя тем, что информация имеет гриф "секретно".
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Милиция не нашла взрывчатку в здании "Укринформ" и гостинице "Украина"
    20:20 23.09.2014
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    На время проверки из здания "Укринформ", в котором также расположено представительство российского агентства ИТАР-ТАСС, были выведены около 300 человек.
    Кинолог с собакой
    В "Укринформе" взрывчатки не нашли
    13:56 23.09.2014
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    В настоящее время агентство работает в штатном режиме. Сообщение о минировании оказалось ложным.
    Сотрудники милиции. Архивное фото
    Неизвестный сообщил о минировании агентства "Укринформ"
    13:35 23.09.2014
    51
    В здании также располагается представительство "ИТАР-ТАСС". В помещении работает милиция, ждут прибытия кинологов.
    Крещатик
    В столичной гостинице "Крещатик" ищут взрывчатку
    12:58 23.09.2014
    65
    СМИ сообщают и об эвакуации сотрудников информационного агентства Укринформ из-за получения сообщения о минировании.
    Погибший журналист Укринформа Олег Задоянчук
    Под Луганском погиб призванный в армию журналист "Укринформа"
    14:50 06.09.2014
    137Бои за Донецк, Луганск и Мариуполь
    Олега мобилизовали 29 августа. 2 сентября в числе еще ​​16 новоприбывших бойцов он принял присягу в 12-м батальоне территориальной обороны Киева. В ночь на 4 сентября вражеская артиллерия уничтожила их лагерь в селе Дмитровка Новоайдаровского района.
    Хакерская атака
    Пресс-служба Януковича публикует новости на сайте госагентства
    11:24 01.12.2013
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    Пресс-служба президента Украины будет публиковать новости на ленте государственного информационного агентства "Укринформ", пока специалисты не восстановят работу сайта главы государства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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