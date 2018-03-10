наверх
10.03.201817:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Укргосреестр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Договор. Архивное фото
    Ликвидация Укргосреестра. Комментарий специалиста
    07:03 12.03.2015
    632Ситуация в экономике Украины
    Государственная регистрационная служба Украины выступила с инициативой делегировать право регистрации бизнеса и недвижимости местным властям, банкам и нотариусам, так как это позволит повысить качество регистрационных услуг.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин ликвидировал две госслужбы
    12:20 28.01.2015
    328
    Согласно постановлению Кабинета министров Украины №17 от 21 января, будут ликвидированы Государственные регистрационная и исполнительная службы.
    Внешнего вмешательства в госреестры не было - "Укргосреестр"
    15:13 04.10.2013
    14
    Глава государственной регистрационной службы Украины ("Укргосреестр") Дмитрий Ворона в пятницу опроверг внешнее вмешательство в работу государственных реестров на сайте министерства юстиции страны.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Все теги