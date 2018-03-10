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    Укргидроэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    ПАО Укргидроэнерго
    "Укргидроэнерго" получило транш в рамках займа ЕИБ на €22 млн
    13:15 23.02.2017
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    В компании сообщили, что средства от транша будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС.
    Каневская ГАЭС
    Украина рассчитывает осенью привлечь $1,2-1,3 млрд на Каневскую ГАЭС
    02:59 27.05.2016
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    Как сообщается, в данный момент украинская сторона собирает дополнительную информацию по вопросам, которые возникли у международных банков по строительству ГАЭС.
    Сброс воды на ГЭС
    Стоимость строительства мини-ГЭС на Днестре в два раза завысили - эксперт
    13:59 23.09.2015
    409Энергетика Украины в режиме ЧП.
    "Укргидроэнерго" планирует строить мини-ГЭС. Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук отметил, что решение вызывает непонимание, так как для финансирования есть более актуальные объекты.
    Кременчугская ГЭС на Днепре
    "Укргидроэнерго" и ЕИБ подписали соглашение о кредите на 200 млн евро
    12:30 09.10.2012
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    Еще в 2010 году украинские власти заявляли о планах привлечь 400 миллионов евро на реконструкцию и реабилитацию гидроэлектростанций.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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