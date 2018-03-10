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    Укргазвыдобування

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Газовый спор с РФ. Украине нечем расплачиваться – Землянский
    16:03 24.02.2016
    5006Газ из России: "зимний пакет".
    Если "Газпром" выиграет у "Нафтогаза" судовую тяжбу в Стокгольме, Украина не сможет покрыть претензии российского монополиста, а золотовалютные резервы не разрешит использовать МВФ, заявил Валентин Землянский.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ проводит обыски в трех филиалах "Укргаздобычи"
    17:19 11.02.2016
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    Руководство ОАО "Укргаздобыча" отмечает, что о проведении указанных обысков генеральной прокуратурой Украины не было сообщено, обыски проводятся в трех филиалах компании.
    Гривны
    Налоговую нагрузку на "Укргаздобычу" нужно уменьшить - эксперт
    12:49 07.10.2015
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    Госкомпания платит 70% ренты при добыче газа. Это заоблачная цифра, считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. По его словам, вместо развития «Укргазвыдобування», деньги правительство забирает на социальные нужды.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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