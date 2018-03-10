Если "Газпром" выиграет у "Нафтогаза" судовую тяжбу в Стокгольме, Украина не сможет покрыть претензии российского монополиста, а золотовалютные резервы не разрешит использовать МВФ, заявил Валентин Землянский.
Госкомпания платит 70% ренты при добыче газа. Это заоблачная цифра, считает эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук. По его словам, вместо развития «Укргазвыдобування», деньги правительство забирает на социальные нужды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.