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    Укрбурштын

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Добыча янтаря
    Незаконная добыча янтаря. Государство пока бессильно - юрист
    19:13 07.10.2015
    525Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Компании "Укрбурштын" предложили погасить весь долг перед ней, однако управляющие санацией этого предприятия игнорируют такие предложения, заявил пресс-секретарь юридической компании Ario Capital Group Владимир Бойко.
    Незаконно добытый янтарь в Ровенской области
    Эксперт: "Укрбурштын" не отдали под контроль офшорной компании
    23:44 26.08.2015
    114Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    По его словам, "в целом юристы оценивают такое решение как победу, потому что нельзя отдавать стратегическую отрасль, которая может генерировать огромные доходы для бюджета и создать тысячи новых рабочих мест".
    Образец янтаря
    Янтарное дело. "Укрбурштын" спасли от продажи в офшоры - эксперт
    21:19 26.08.2015
    229Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Хозяйственный суд Ровненской области перенес рассмотрение дела о банкротстве госкомпании "Укрбурштын". Накануне министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус заявил об угрозе перехода предприятия в собственность офшорной компании.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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