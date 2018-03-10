Компании "Укрбурштын" предложили погасить весь долг перед ней, однако управляющие санацией этого предприятия игнорируют такие предложения, заявил пресс-секретарь юридической компании Ario Capital Group Владимир Бойко.
По его словам, "в целом юристы оценивают такое решение как победу, потому что нельзя отдавать стратегическую отрасль, которая может генерировать огромные доходы для бюджета и создать тысячи новых рабочих мест".
Хозяйственный суд Ровненской области перенес рассмотрение дела о банкротстве госкомпании "Укрбурштын". Накануне министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус заявил об угрозе перехода предприятия в собственность офшорной компании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.