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    Украинский аналитический центр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Гривна и доллары. Архивное фото
    Гривневый апокалипсис: курс Кабмина 21 грн за доллар - это нереально
    16:32 20.02.2015
    6756МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    Продолжающееся ослабление национальной валюты вызвано как политическими, так и экономическими факторами. Вместо сценария "21 гривна за доллар" наблюдается девальвационный апокалипсис. Однако его вполне могло и не быть считает Марат Пригожин.
    Народное вече в годовщину Евромайдана в Киеве
    Революционное настроение: Назад в будущее
    16:13 20.02.2015
    2250Год Революции
    Три месяца противостояния в Киеве зимой 2013/2014 годов, которые потрясли всю страну и мир, закончились свержением и бегством Виктора Януковича.
    Александр Охрименко
    Бюджет-2015 никто реально не просчитывал – Охрименко
    14:18 29.01.2015
    397Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Президент Украинского аналитического центра заявил, что правительство рассчитывает на "невероятный рост" поступлений налогов от доходов физических лиц.
    Гривны
    Безработица, инфляция, падение доходов: прогнозы экономистов на сложный 2015 год
    14:28 11.01.2015
    6603Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Наступивший 2015 год будет очень тяжелым для Украины. Страну ожидают, согласно прогнозам экономических экспертов, рост безработицы, инфляции и значительное падение реальных доходов граждан.
    Гривна
    Гривна между страхом и жадностью. Прогнозы нацвалюты на 2015 год
    12:20 04.01.2015
    21589Падение гривны и рубля
    На предновогодней встрече с прессой глава НБУ Валерия Гонтарева посетовала, что гривна за все годы независимости так и не стала валютой для сбережений.
    Ситуация в Донецке - обстрелы
    Офшор на Донбассе выгоден олигархам – Охрименко
    13:21 08.10.2014
    949Конец АТО - война за мир продолжается
    Руководство "ДНР" определяется, "республика" будет с Украиной в экономической ассоциации или станет украинской офшорной зоной.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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