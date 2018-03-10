Новые проекты Коломойского, необычайно грязная кампания в Днепропетровске и попытка реванша Омельченко в Киеве, фактор радикалов и "Правого сектора" и первое голосование без коммунистов. Эксперты рассказали о предстоящих местных выборах.
Накануне проведения местных выборов эксперты отмечают все более активное использование подкупа избирателей. Глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, какие технологии будут использоваться во время избирательной кампании.
Объединение "Блока Петра Порошенко", "УДАРа" Виталия Кличко, и возможно, "Народного фронта" Арсения Яценюка — это попытка спасти систему нынешней власти от развала, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По словам эксперта, очень много народных депутатов не до конца разделяют позицию партийной верхушки относительно того, что "Народный Фронт" нужно полностью вливать в пропрезидентское партийное образование.
По его словам, "после местных выборов политсилы "УДАР" уже не будет", "после обеднения, шансы их достаточно не плохие", "и их объединение, это шаг, чтобы избежать противостояния и перетягивания голосов".
Партия президента Украины Петра Порошенко "Солидарность" объединилась с "УДАРом" Виталия Кличко ради концентрации административного ресурса перед предстоящими местными выборами, считает политолог Руслан Бортник.
Трем главным провластным партиям – БПП, "УДАРу" и "Народному фронту" – имеет смысл идти на выборы единым блоком, чтобы не конкурировать за голоса избирателей. Но политсилы Кличко и Яценюка после объединения перестанут существовать.
Валентин Гладких считает, что главная борьба на местных выборах развернется между объединенной партией власти и бывшими регионалами. Также много шансов у новых проектов, в которых избиратели еще не разочаровались.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".