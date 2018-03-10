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    Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 208
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    Голосование в Чернигове
    Местные выборы. Днепропетровск, Харьков и Киев попадут под раздачу
    09:01 18.09.2015
    2980Избирательная кампания по местным выборам
    Новые проекты Коломойского, необычайно грязная кампания в Днепропетровске и попытка реванша Омельченко в Киеве, фактор радикалов и "Правого сектора" и первое голосование без коммунистов. Эксперты рассказали о предстоящих местных выборах.
    Выборы. Архивное фото
    Админресурс Кличко и подкуп избирателей. Эксперт о "грязных" местных выборах
    21:00 07.09.2015
    433Избирательная кампания по местным выборам
    Накануне проведения местных выборов эксперты отмечают все более активное использование подкупа избирателей. Глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель рассказал, какие технологии будут использоваться во время избирательной кампании.
    Виталий Кличко на съезде БПП Солидарность и УДАРа
    Политолог: "УДАР" манипулирует избирателями
    10:28 03.09.2015
    107Местные выборы 2015
    Партия "УДАР", создав карту мониторинга деятельности местных мажоритарных депутатов, хочет показать перед выборами какие они молодцы, считает политолог Александр Маслак.
    Бортник: союз БПП с Народным фронтом – братская могила действующей власти. Видео
    Бортник: союз БПП с "Народным фронтом" – братская могила действующей власти 
    02:54 31.08.2015
    225Местные выборы 2015
    Объединение "Блока Петра Порошенко", "УДАРа" Виталия Кличко, и возможно, "Народного фронта" Арсения Яценюка — это попытка спасти систему нынешней власти от развала, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Юрий Луценко и Виталий Кличко на съезде БПП и УДАРа
    О создании мегапартии по окончании выборов говорить рано - эксперт
    14:13 29.08.2015
    107Местные выборы 2015
    По словам эксперта, очень много народных депутатов не до конца разделяют позицию партийной верхушки относительно того, что "Народный Фронт" нужно полностью вливать в пропрезидентское партийное образование.
    Игорь Кононенко, Оксана Юринец Петр Порошенко и Виталий Кличко
    Почему и зачем "УДАР" влился в БПП. Комментарий политолога
    13:13 29.08.2015
    509
    Партия "УДАР" продолжит свою работу в формате объединенной политической силы "УДАР-Солидарность". Политолог Василий Мокан рассказал о том, кому наиболее выгодно данное объединение.
    Партия УДАР
    Эксперт: "УДАР" стал пропрезидентской силой
    22:53 28.08.2015
    127Местные выборы 2015
    По его словам, "после местных выборов политсилы "УДАР" уже не будет", "после обеднения, шансы их достаточно не плохие", "и их объединение, это шаг, чтобы избежать противостояния и перетягивания голосов".
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Взбешенная Европа и экономическая оккупация. Эксперты подвели итоги недели
    19:20 28.08.2015
    36213Местные выборы 2015
    Европа вызывала Порошенко "на ковер", объединенные партии роют себе "братскую могилу", минские соглашения содержат в себе тайные протоколы, а Украина рискует загнать себя в кабалу до 2040 года.
    Руслан Бортник
    Бортник: объединение "УДАРа" и "Солидарности" — это "братская могила"
    15:56 28.08.2015
    422Местные выборы 2015
    Партия президента Украины Петра Порошенко "Солидарность" объединилась с "УДАРом" Виталия Кличко ради концентрации административного ресурса перед предстоящими местными выборами, считает политолог Руслан Бортник.
    Игорь Кононенко, Оксана Юринец Петр Порошенко и Виталий Кличко
    Объединительный съезд БПП и "УДАРа" в Киеве 
    14:46 28.08.2015
    234Местные выборы 2015
    Съезд делегатов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" избрал руководителем политической силы бывшего лидера партии "УДАР", мэра Киева Виталия Кличко.
    Виталий Кличко на совместном съезде БПП и УДАРа
    В Киеве завершился объединительный съезд БПП и "УДАРа"
    14:40 28.08.2015
    71Местные выборы 2015
    Сообщается, что на объединительном съезде мэр Киева Виталий Кличко избран главой объединенной пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
    Виталий Кличко на совместном съезде БПП и УДАРа
    Кличко избрали главой объединенной партии "БПП "Солидарность"
    12:52 28.08.2015
    242Местные выборы 2015
    Городской глава столицы Виталий Кличко на съезде в пятницу был избран главой политсилы объединившихся партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "УДАР".
    Виталий Кличко на совместном съезде БПП и УДАРа
    Кличко и еще 18 "ударовцев" приняты в партию БПП
    12:41 28.08.2015
    288Местные выборы 2015
    В настоящее время проходит совместный съезд партий "Блок Петра Порошенко — "Солидарность" и "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко".
    Съезд партий Блок Петра Порошенко Солидарность и УДАР
    В Киеве начался объединительный съезд БПП и "УДАРа"
    11:54 28.08.2015
    199Местные выборы 2015
    О начале работы съезда объявил глава партии БПП Юрий Луценко, после чего делегаты спели гимн. Ожидается также выступление президента Украины Петра Порошенко.
    Партийный съезд. Архивное фото
    Партии Порошенко и Кличко проведут в Киеве объединительный съезд
    06:33 28.08.2015
    436Местные выборы 2015
    По данным украинских СМИ, переговоры об объединении "Солидарности" и "УДАРа" завершились еще в первой половине августа, есть соответствующий меморандум.
    Флаг Украины
    Партия-монстр, кто будет премьером и пенсии от "Ощадбанка". Мнение политолога
    12:31 27.08.2015
    1005Местные выборы 2015
    В Национальное антикоррупционное бюро взяли 70 детективов, политики все чаще говорят о замене Яценюка на посту премьер-министра, а Кабмин решил внедрить новую систему оценки областей.
    Съезд ВО Солидарность. Архивное фото
    Стало известно, где БПП и "УДАР" проведут свой съезд
    16:35 26.08.2015
    92Местные выборы 2015
    Как сообщили в пресс-службе политической силы "Блок Петра Порошенко "Солидарность", съезд состоится в "Холле чемпионов" НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало мероприятия - 11.00.
    Порошенко и Яценюк не смогли сдержать смех во время выступления Кличко
    Трехголовый партийный монстр: объединение БПП, "УДАРа" и "Народного фронта"
    12:14 24.08.2015
    1378Местные выборы 2015
    Трем главным провластным партиям – БПП, "УДАРу" и "Народному фронту" – имеет смысл идти на выборы единым блоком, чтобы не конкурировать за голоса избирателей. Но политсилы Кличко и Яценюка после объединения перестанут существовать.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Слияние партий, маневры Яценюка и продолжение мобилизации. Мнение политолога
    11:21 23.08.2015
    4221Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Объединение трех провластных партий в преддверии местных выборов не принесет дивидендов для страны, так как избранные от новой политсилы депутаты местных советов не смогут работать в одной команде.
    Голосование в Чернигове
    Эксперт: экс-регионалы на выборах будут выступать как проевропейские силы
    20:38 21.08.2015
    282Местные выборы 2015
    Валентин Гладких считает, что главная борьба на местных выборах развернется между объединенной партией власти и бывшими регионалами. Также много шансов у новых проектов, в которых избиратели еще не разочаровались.
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