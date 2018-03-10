наверх
10.03.201806:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Украинская правда (интернет-издание)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Молоточек судьи
    Суд открыл следствию доступ к документам издания, где работал Шеремет
    20:14 17.09.2016
    77Годовщина убийства Павла Шеремета
    Согласно информации, Печерский районный суд города Киева предоставил следователю главного следственного управления Нацполиции Украины временный доступ к вещам и документам, содержащих охраняемую законом тайну.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Соцсети разбушевались: "УП" - предатели или герои?
    16:05 17.08.2016
    1609Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Обращение "Украинской правды" к ЕС вызвало ожесточенные споры не только среди рядовых пользователей украинских соцсетей. Медиасообщество раскололось на два лагеря: одни называют журналистов УП предателями, другие - радетелями за Украину.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    "Украинская правда" призвала ЕС не давать Киеву безвизовый режим
    16:55 15.08.2016
    1929
    Редакция "УП" считает, что власти, приняв решение запустить электронную систему декларирования без сертификата технической безопасности, "присоединились к фальсификации реформ в стране".
    Флаги Украины и России
    Роскомнадзор запретил ряд материалов "Украинской правды"
    17:40 11.07.2016
    421
    По данным российского надзорного ведомства, в единый реестр запрещенной информации включена страница, на которой размещен информационный материал "Как правильно дать взятку" о способах и механизме дачи взяток.
    Взрывотехники в Киеве. Архивное фото
    В Киеве "заминировали" офис "Украинской правды"
    13:47 28.11.2014
    179
    В здании "Киевгорстроя", кроме редакции "Украинской правды" такжы расположено Громадське.ТВ. Пока что взрывотехники и сотрудники МВД проверяют территорию "Киевгорстроя" на наличие взрывчатых веществ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги