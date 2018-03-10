Согласно информации, Печерский районный суд города Киева предоставил следователю главного следственного управления Нацполиции Украины временный доступ к вещам и документам, содержащих охраняемую законом тайну.
Обращение "Украинской правды" к ЕС вызвало ожесточенные споры не только среди рядовых пользователей украинских соцсетей. Медиасообщество раскололось на два лагеря: одни называют журналистов УП предателями, другие - радетелями за Украину.
По данным российского надзорного ведомства, в единый реестр запрещенной информации включена страница, на которой размещен информационный материал "Как правильно дать взятку" о способах и механизме дачи взяток.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".