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    Украинская биржа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Трейдеры. Архивное фото
    Московская биржа вышла из капитала Украинской биржи
    10:56 10.03.2016
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    Как уточняется в сообщении Московской биржи, цены сделок примерно соответствуют балансовой стоимости пакетов акций по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) биржи.
    Московская биржа. Архивное фото
    Московская биржа избавляется от акций Украинской биржи
    12:48 18.11.2015
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    Московская биржа договорилась с украинской инвестиционной группой "Универ" о продаже принадлежащих ей акций ПАО "Украинская биржа", впоследствии не исключено проведение вторичного размещения акций торговой площадки по открытой подписке (SPO).
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Лицензию Украинской биржи аннулировали из-за российских акционеров
    04:47 18.11.2015
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    Решение принято по требованиям закона, согласно которым основанием для аннулирования лицензии является подтверждение факта контроля над деятельностью лицензиата лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Московская биржа ведет переговоры о продаже доли в Украинской бирже - СМИ
    10:03 23.09.2015
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    Вся Украинская биржа, как пишут российские СМИ, оценивается в 25 миллионов гривен, то есть доля Московской биржи - примерно 11 миллионов гривен, и Украинская биржа как эмитент не является стороной переговоров.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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