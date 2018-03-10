Московская биржа договорилась с украинской инвестиционной группой "Универ" о продаже принадлежащих ей акций ПАО "Украинская биржа", впоследствии не исключено проведение вторичного размещения акций торговой площадки по открытой подписке (SPO).
Решение принято по требованиям закона, согласно которым основанием для аннулирования лицензии является подтверждение факта контроля над деятельностью лицензиата лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.
Вся Украинская биржа, как пишут российские СМИ, оценивается в 25 миллионов гривен, то есть доля Московской биржи - примерно 11 миллионов гривен, и Украинская биржа как эмитент не является стороной переговоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".