По мнению представителей UTICo, окружной суд Нью-Йорка, отклонивший иск, не принял во внимание значительную часть представленных компанией фактов, подтверждающих связь Тимошенко с Соединенными Штатами.
В исковом заявлении утверждалось, что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Юлии Тимошенко в офшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.
Защита экс-премьера Украины Юлии Тимошенко намерена подать ходатайство об отклонении по причине юрисдикции иска Universal Trading & Investment Co. Inc, поданного против нее в федеральный суд Нью-Йорка, сказал РИА Новости адвокат Тимошенко Кеннет Маккаллион (Kenneth F. McCallion).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".