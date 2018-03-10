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    Украинская транспортная страховая компания (UTICO)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Юлия Тимошенко
    UTICo добивается пересмотра дела по иску к Тимошенко
    13:16 15.01.2013
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    По мнению представителей UTICo, окружной суд Нью-Йорка, отклонивший иск, не принял во внимание значительную часть представленных компанией фактов, подтверждающих связь Тимошенко с Соединенными Штатами.
    Заседание суда по газовому делу в отношении Юлии Тимошенко
    Американский суд отклонил иск компании UTICo к Тимошенко
    10:50 13.12.2012
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    В исковом заявлении утверждалось, что активы ЕЭСУ незаконно выводились под контролем Юлии Тимошенко в офшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.
    Юлия Тимошенко
    Защита Тимошенко просит американский суд отклонить иск компании UTICo
    13:35 09.10.2012
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    Компания намерена взыскать в Нью-Йорке с возглавляемой Тимошенко в 90-е годы корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) порядка 18,3 миллиона долларов.
    Оглашение приговора Юлии Тимошенко
    Адвокат Тимошенко подаст ходатайство об отклонении иска UTICo
    10:41 06.09.2012
    9Иск американской компании UTICo к Тимошенко
    Защита экс-премьера Украины Юлии Тимошенко намерена подать ходатайство об отклонении по причине юрисдикции иска Universal Trading & Investment Co. Inc, поданного против нее в федеральный суд Нью-Йорка, сказал РИА Новости адвокат Тимошенко Кеннет Маккаллион (Kenneth F. McCallion).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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