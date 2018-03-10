Согласно информации областной милиции, около 10 часов в субботу возле села Лесное собрались около пятисот человек с лопатами. Мужчины шли в направлении лесного массива с намерением осуществлять незаконную добычу янтаря-сырца.
Ситуацию с добычей янтаря нужно регулировать под тех старателей, которые сейчас живут и работают в "янтарных" регионах, а не под отдельных олигархов, как это сейчас пытаются сделать, считает правозащитник Николай Ляхович.
Вокруг территории, где проходила добыча солнечного камня, были расставлены блокпосты из числа работников милиции и общественных активистов. В рамках уголовного производства проведены обыски, сообщает пресс-служба УМВД в Волынской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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