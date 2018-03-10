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    УМВД Украины в Волынской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Задержание нелегальных добытчиков янтаря на Волыни
    Задержание нелегальных добытчиков янтаря на Волыни 
    03:40 25.10.2015
    738Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Согласно информации областной милиции, около 10 часов в субботу возле села Лесное собрались около пятисот человек с лопатами. Мужчины шли в направлении лесного массива с намерением осуществлять незаконную добычу янтаря-сырца.
    На месте столкновений в Маневинском районе Волынской области
    Янтарные конфликты угрожают национальной безопасности Украины - правозащитник
    22:44 29.09.2015
    160Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Ситуацию с добычей янтаря нужно регулировать под тех старателей, которые сейчас живут и работают в "янтарных" регионах, а не под отдельных олигархов, как это сейчас пытаются сделать, считает правозащитник Николай Ляхович.
    Добытчики янтаря на Волыни перекрыли трассу. Архивное фото
    Перестрелка из-за янтаря произошла на Волыни, есть жертвы - СМИ
    23:15 28.09.2015
    822Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Стрельба произошла накануне в Маневичском районе Волынской области. В пресс-службе УМВД не подтвердили информацию о погибших, однако источники сообщают о как минимум двух убитых.
    Массовое задержание незаконных добытчиков янтаря на Волыни. Видео
    Массовое задержание незаконных добытчиков янтаря на Волыни 
    04:56 24.09.2015
    628Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Вокруг территории, где проходила добыча солнечного камня, были расставлены блокпосты из числа работников милиции и общественных активистов. В рамках уголовного производства проведены обыски, сообщает пресс-служба УМВД в Волынской области.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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