Согласно информации, в салоне автобуса находился 21 человек, 8 пострадали. Двоим работникам предприятия медики оказали помощь на месте. Еще 6 человек были доставлены в лечебные учреждения Хабаровска, из них двое пассажиров госпитализированы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.