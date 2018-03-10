По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.
По словам олигарха Сергея Курченко, решение суда по аресту имущества холдинга UMH - "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным журналистского расследования Петр Порошенко и Борис Ложкин получили десятки миллионов долларов от сделки по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко.