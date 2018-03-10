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Тег
УЦОКО
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Стало известно, почему школьников обыскивали металлоискателями перед ВНО
08:16 09.06.2017
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Как заявил директор УЦОКО Вадим Карандий, в связи с бурным развитием коммуникационных технологий абитуриенты начали массово списывать, поэтому проводились проверки.
Суд отправил замдиректора УЦОКО Винника под домашний арест
22:48 30.07.2015
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Дело Ефремова. Первый пошел?
По данным Генпрокуратуры, Винник вступил в преступный сговор с неустановленными лицами Центра оценивания качества образования и вносил изменения в результаты ВНО
При обыске у главы УЦОКО изъяли две ручки и чашку - замминистра образования
14:02 22.07.2015
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Дело Ефремова. Первый пошел?
Никто не предоставил Минобразования никаких документов или доказательств нарушений, заявила Инна Совсун. По ее словам, основания для любых административных действий отсутствуют.
Подозрение сотрудникам УЦОКО будет объявлено в ближайшее время - ГПУ
11:37 22.07.2015
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Дело Ефремова. Первый пошел?
Заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско в среду на брифинге сообщил, что подозрение будет объявлено конкретным должностным лицам Украинского центра оценивания качества образования.
В УЦОКО проводят обыск, задержанных нет - Минобразования
14:33 21.07.2015
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Дело Ефремова. Первый пошел?
В Министерстве образования и науки отметили, что обыски во вторник в УЦОКО проводятся по решению Печерского районного суда Генпрокуратурой совместно с сотрудниками СБУ и МВД.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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