На борту находились команда ярославского хоккейного клуба "Локомотив", всего 45 человек. Среди погибших были три гражданина Украины (имевших также гражданство РФ): Виталий Аникеенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.