наверх
10.03.201806:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Трейд Коммодити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Основной фигурант дела о коррупции в Минобороны объявлен в розыск
    18:03 24.11.2017
    179Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Директор и учредитель ООО "Трейд Коммодити" Вадим Майко объявлен в розыск по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата и присвоение средств путем злоупотребления должностным положением).
    Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов
    ProZorro работает? Разговор с замминистра экономики
    16:19 02.11.2017
    183Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Комментируя недавний тендерный скандал в Минобороны, Максим Нефедов заявил, что украинцы зачастую инфантильно относятся к любой реформе и воспринимают ее как чудо, способное моментально изменить ситуацию.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Соцсети о скандале в Минобороны: все законно, но нужно еще доплатить…
    18:13 17.10.2017
    370Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Коррупционный скандал в Минобороны, несмотря на существенное оживление в центре столицы, продолжает будоражить умы украинцев. Теперь в центре внимания фирма, попавшая в скандал с оборонным министерством. Что пишут об этом в соцсетях?
    Сергей Куюн
    Куюн: что на самом деле происходит вокруг "Трейд Коммодити"
    16:15 17.10.2017
    479Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Абсолютно искренние, воспитанные люди с полностью прозрачной системой собственности рассказывали, как героически поставляли топливо для Министерства обороны, иронизирует эксперт Сергей Куюн.
    Взятка. Архивное фото
    Коррупционный скандал: как "Трейд Коммодити" стала фаворитом тендеров
    17:05 13.10.2017
    1081Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Глава "Трейд Коммодити", которая обеспечивает более половины поставок топлива Минобороны и "Укрзализныци", ездит на маршрутке, а офис фирмы журналисты нашли в обычной "хрущевке".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги