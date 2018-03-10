Комментируя недавний тендерный скандал в Минобороны, Максим Нефедов заявил, что украинцы зачастую инфантильно относятся к любой реформе и воспринимают ее как чудо, способное моментально изменить ситуацию.
Коррупционный скандал в Минобороны, несмотря на существенное оживление в центре столицы, продолжает будоражить умы украинцев. Теперь в центре внимания фирма, попавшая в скандал с оборонным министерством. Что пишут об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".