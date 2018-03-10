Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.