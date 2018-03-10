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    Токийская фондовая биржа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Фондовая биржа. Экономический график
    Токийская биржа начала открытие с резкого падения
    06:57 09.02.2018
    102
    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
    Падение фунта, трейдер, Токийская валютная биржа
    Токийская биржа частично отыграла падение после Brexit
    05:38 27.06.2016
    47Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Ключевой индекс Nikkei 225, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 142,74 пункта, или на 0,95%, преодолев отметку 15,094,76.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Токийская биржа начала открытие с резкого падения
    06:57 09.02.2018
    102
    Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые девять минут торгов упал на 757 пунктов до уровня около 21133. Предыдущая сессия закрылась на отметке 21890.
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