Сообщается, что кольцо, предположительно, принадлежавшее национальной французской героине Жанне Д’Арк, уже неоднократно выставлялось на аукционы, в том числе на торги аукционного дома Sotheby's в 1929 году и 1947 году.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.