Племянница принца Чарльза, звезда британского телевидения Тара Палмер-Томпкинсон была задержана в аэропорту Цюриха из-за того, что в ее багаже обнаружили экстравагантные туфли Chanel, каблуки которых выполнены в форме пистолетов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.