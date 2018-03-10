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    Техрик-е Талибан Пакистан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Атака "Талибана" на университет в Пакистане: погибли 25 человек
    15:07 20.01.2016
    119Нападение на университет в Пакистане: десятки погибших
    Пакистанские силовики завершили операцию по ликвидации боевиков, напавших в среду на университет в городе Чарсадда в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
    Нападение боевиков на авиабазу в Пакистане
    Нападение боевиков на авиабазу в Пакистане 
    03:40 19.09.2015
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    Число жертв атаки боевиков на авиабазу в пакистанском Пешаваре возросло до 29. В ходе перестрелки боевиков с правительственными войсками были ликвидированы 13 террористов.
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    01:29 10.03.2018
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