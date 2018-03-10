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    Театр сатиры (Москва)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Прощание с актером Михаилом Державиным проходит в Москве. Видео
    В Москве попрощались с актером Михаилом Державиным 
    10:31 15.01.2018
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    Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным началось в понедельник в Театре сатиры в Москве. Державин ушел из жизни 10 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста 
    10:59 10.01.2018
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    Знаменитый актер Михаил Державин ушел из жизни после продолжительной болезни на 82-м году жизни. На сцене театра и в кино он играл вместе с рядом известных актеров, многие из которых были его друзьями.
    Сбор труппы Московского академического театра Сатиры
    Скончалась ведущая актриса Театра сатиры Нина Архипова
    05:49 25.04.2016
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    За годы работы на этой сцене Нина Николаевна исполнила более 100 ролей. Она также часто снималась в кино, в том числе и в фильмах Никиты Михалкова.
    Писатель-сатирик Аркадий Арканов
    В Москве скончался сатирик Аркадий Арканов
    09:31 22.03.2015
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    Согласно информации на сайте Московского академического театра сатиры, Аркадия Михайловича Арканова не стало. Он скончался в Москве на 82 году жизни.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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