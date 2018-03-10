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    ТРК "Украина"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пульт управления от телевизора
    СБУ даст оценку скандальному сериалу "Не зарекайся" на канале Ахметова
    07:56 29.04.2016
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    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в ходе заседания принял решение обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы она дала свою оценку скандальному сериалу "Не зарекайся".
    Пикет под Госкомтелерадио против российского контента на ТРК Украина
    Пикет Госкомтелерадио в Киеве: "золотая клизма" против ТРК Ахметова 
    13:18 28.04.2016
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    В четверг, 28 апреля, активисты пикетировали здание Государственного комитета по теле и радиовещанию в центре Киева в знак протеста против российского контента на ТРК "Украина".
    Офис телеканала Украина облили кровью
    Канал Ахметова облили "кровью" из-за сериала о "добрых ополченцах" 
    15:19 22.04.2016
    669Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В Киеве активисты "Фронта борьбы против оккупации украинского эфира" прорвались в приемную телеканала "Украина" и облили офис красной жидкостью. Таким образом активисты протестовали против показа телеканалом сериала "Не зарекайся".
    Фильм Не зарекайся. Кадр из фильма
    Госкино отказалось запрещать сериал "Не зарекайся"
    11:24 19.04.2016
    628Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В сообщении телеканала "Украина" говорится, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов Государственного агентства по вопросам кино большинством голосов проголосовала за сохранение прокатного удостоверения сериала.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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