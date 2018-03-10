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    ТНК-ВР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Автомобиль на заправке
    Цены на бензин А-95 приблизились к отметке 32 грн/литр
    09:31 16.01.2018
    833Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Крупнейшие сети украинских автозаправок вновь подняли цены на топливо. В среднем повышение за сутки составило 67 копеек на литре бензина марки А-95.
    Автозаправочная станция ТНК-ВР
    Суд в США снял с "BP" обвинение в нарушении закона об оргпреступности
    14:07 19.06.2013
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    Федеральный суд Иллинойса вновь признал необоснованным обвинение структур британской компании BP и ее главы Роберта Дадли в нарушении закона об организованной преступности (RICO).
    Автозаправочная станция ТНК-ВР
    "Роснефть" будет защищать интересы всех акционеров - глава госкомпании
    14:15 23.04.2013
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    "Роснефть" после покупки ТНК-ВР намерена защищать интересы всех акционеров, открыта для диалога с миноритариями и ждет предложений от них, заявил глава госкомпании Игорь Сечин.
    Автозаправочная станция ТНК-ВР
    "Роснефть" намерена добиться эффективности активов ТНК-ВР в Украине
    12:25 23.04.2013
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    "Роснефть" намерена добиться эффективности от активов ТНК-ВР в Украине. Представители ТНК-ВР ранее заявляли, что прекращение нефтепереработки не повлечет за собой сокращения розничного бизнеса украинской компании.
    Автозаправочная станция ТНК-ВР
    ТНК-ВР в 2012-2013 годах инвестирует в сеть АЗС в Украине $58 млн
    10:30 08.11.2012
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    Расширение сети пройдет в первую очередь по приоритетным для нас направлениям - это крупнейшие транспортные магистрали страны, а также Киевская, Харьковская и Днепропетровская области", - сказал первый замисполнительного вице-президента.
    ТНК-ВР назначила руководителей ключевых направлений бизнеса в Украине
    15:23 19.09.2012
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    Управленческая структура ТНК-ВР в Украине представлена такими направлениями: представительский офис, маркетинг, B2B, переработка, которые выведены в непосредственное подчинение соответствующим функциям в головном офисе Москвы.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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