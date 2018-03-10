"Роснефть" намерена добиться эффективности от активов ТНК-ВР в Украине. Представители ТНК-ВР ранее заявляли, что прекращение нефтепереработки не повлечет за собой сокращения розничного бизнеса украинской компании.
Расширение сети пройдет в первую очередь по приоритетным для нас направлениям - это крупнейшие транспортные магистрали страны, а также Киевская, Харьковская и Днепропетровская области", - сказал первый замисполнительного вице-президента.
Управленческая структура ТНК-ВР в Украине представлена такими направлениями: представительский офис, маркетинг, B2B, переработка, которые выведены в непосредственное подчинение соответствующим функциям в головном офисе Москвы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.