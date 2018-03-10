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    Систем Кэпитал Менеджмент

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Штурм офиса компании СКМ в Киеве
    Штурм офиса СКМ в Киеве 
    12:27 23.11.2015
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    В минувшее воскресенье группа неизвестных ворвалась в офис управляющей компании "Систем Кэпитал Мэнеджмент", которая принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову.
    Нападение на офис компании Ахметова в Киеве
    Неизвестные ворвались в киевский офис компании Ахметова "СКМ"
    03:20 23.11.2015
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    Неизвестные не были вооружены (за исключением нескольких булав), часть из них была в масках. Через какое-то время нападавшие из офиса компании ушли, не предъявив никаких требований.
    Ринат Ахметов
    Компания Ахметова призвала оппозицию и власти к поискам компромисса
    14:09 25.01.2014
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    В заявлении СКМ, отмечается, что бизнес не может оставаться в стороне, "когда гибнут люди, возникает реальная угроза раскола страны, политический кризис может вызвать системный экономический кризис...".
    Ринат Ахметов
    Ахметов не намерен приобретать европейский футбольный клуб
    16:17 16.01.2014
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    Самый богатый украинец, владелец финансово-промышленной группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) и футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов не заинтересован в покупке европейской команды, как об этом ранее заявляли средства массовой информации.
    Ринат Ахметов
    Антимонопольный комитет разрешил СКМ Ахметова купить "Укртелеком"
    20:44 17.09.2013
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    Антимонопольный комитет разрешил финансово-промышленной группе "Систем кэпитал менеджмент" самого богатого украинца Ахметова стать собственником крупнейшего оператора фиксированной телефонной связи - компании "Укртелеком".
    Пункт таможенного оформления. Архив
    "Метинвест" заявляет об усилении таможенного контроля на границе РФ
    19:45 14.08.2013
    14Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест", входящая в группу СКМ Рината Ахметова, заявляет об усилении таможенного контроля к своей продукции на границе РФ.
    Ринат Ахметов
    СКМ покупает 25% компании "Нефтегаздобыча"
    21:57 07.03.2013
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    Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова достигла принципиальной договоренности о приобретении 25%-ного пакета акций компании ЧАО "Нефтегаздобыча".
    Железная дорога
    Группа СКМ завершила сделку по покупке частного ж/д оператора
    19:38 18.10.2012
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    Финансово-промышленная группа "Систем кэпитал менеджмент" Рината Ахметова увеличила свою долю в уставном капитале крупнейшего частного железнодорожного оператора Украины, ООО "Лемтранс", до 100%.
    ДТЭК в I полугодии увеличил чистую прибыль на 11,2%
    19:15 25.09.2012
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    Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК в первом полугодии 2012 года увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% - до 2,447 миллиарда гривен.
    Группа SCM хочет купить Мариупольский и "Южный" порты
    18:59 21.09.2012
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    "Я не знаю, будет ли приватизация, или концессия, или аренда. Но я точно знаю, что нам интересен Мариупольский порт, потому что, по большому счету, вся загрузка Мариупольского порта - это наши грузы", - сказал Попов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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