В заявлении СКМ, отмечается, что бизнес не может оставаться в стороне, "когда гибнут люди, возникает реальная угроза раскола страны, политический кризис может вызвать системный экономический кризис...".
Самый богатый украинец, владелец финансово-промышленной группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) и футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов не заинтересован в покупке европейской команды, как об этом ранее заявляли средства массовой информации.
Антимонопольный комитет разрешил финансово-промышленной группе "Систем кэпитал менеджмент" самого богатого украинца Ахметова стать собственником крупнейшего оператора фиксированной телефонной связи - компании "Укртелеком".
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест", входящая в группу СКМ Рината Ахметова, заявляет об усилении таможенного контроля к своей продукции на границе РФ.
Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова достигла принципиальной договоренности о приобретении 25%-ного пакета акций компании ЧАО "Нефтегаздобыча".
"Я не знаю, будет ли приватизация, или концессия, или аренда. Но я точно знаю, что нам интересен Мариупольский порт, потому что, по большому счету, вся загрузка Мариупольского порта - это наши грузы", - сказал Попов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".