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    Свободная сирийская армия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Сирийская армия и боевые действия в Сирии
    Армия Сирии заявляет, что сбила военный самолет и беспилотник Израиля
    10:45 13.09.2016
    605РФ и США: железный занавес
    Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что в ночь на вторник израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск в ответ на очередной снаряд, упавший на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
    Ситуация в Сирии
    Сирийская территория на границе с Турцией освобождена от боевиков ИГ
    03:58 05.09.2016
    196РФ и США: железный занавес
    По информации турецких военных, граница Турции освобождена от ИГ. Свободная сирийская армия взяла под свой контроль территории от населенного пункта Азаз до города Джераблус.
    Курдские отряды самообороны в Сирии
    Курды на севере Сирии отошли за Евфрат после предупреждения Анкары
    23:05 29.08.2016
    419РФ и США: железный занавес
    По информации представителя Минобороны США, "все отряды народной самообороны находятся к востоку от Евфрата". Некоторые курды могли остаться на западном берегу, но это не члены отрядов самообороны.
    В Сирии возобновились бои между оппозицией и правительственными войсками
    Оппозиционная сирийская армия поддержала курдов после авиаударов турецких ВВС
    00:55 29.08.2016
    189РФ и США: железный занавес
    Согласно заявлению представителя десяти отрядов оппозиционной Свободной сирийской армии, "позиции группировки ИГ в нескольких метрах от деревень", которые подверглись бомбардировке, не были атакованы турецкими ВВС.
    Сирийская армия взяла под контроль военный аэродром Мардж­ аль­-Султан
    Спецоперация сирийской армии в пригороде Дамаска 
    04:59 23.12.2015
    214Сирия: военное противостояние.
    Правительственные войска 14 декабря вернули контроль над авиабазой Мардж-аль-Султан в 18 километрах от Дамаска, активная фаза наступления в этом городе началась около двух недель назад.
    Сирийская армия готовит окружение города Махин
    Сирийская армия готовит окружение города Махин 
    16:21 16.11.2015
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    Операция проводится при поддержке российской авиации. В районе, где готовится окружение, идут ожесточенные бои с боевиками "Исламского государства".
    Вид на МИД РФ и Кремль
    РФ просит Лондон помочь установить контакт со Свободной сирийской армией
    00:49 09.10.2015
    256Сирия: военное противостояние.
    Как заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, российская сторона была бы признательна британским партнерам за содействие в установлении контактов со "Свободной сирийской армией" (ССА) на предмет координации действий.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Госдеп: РФ знает о местонахождении "умеренной оппозиции" в Сирии
    03:46 07.10.2015
    1498Сирия: военное противостояние.
    На уточняющий вопрос, готовы ли США предоставить России информацию о местонахождении "умеренной оппозиции", представитель госдепартамента Марк Тонер ответил: "Мы уверены, что Россия знает, что происходит в Сирии".
    Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
    Госдеп не знает, дал ли Керри Лаврову контакты "Сирийской свободной армии"
    02:49 06.10.2015
    149Сирия: военное противостояние.
    Москва готова установить контакты с оппозиционной "Сирийской свободной армией" и попросила у Вашингтона предоставить о ней данные, но пока такой информации России никто не предоставлял.
    Боевики
    "Сирийская свободная армия" потеряла 20 бойцов за четыре дня боев с ИГ
    20:48 05.04.2015
    283Военная кампания против "Исламского государства"
    Бои между "Сирийской свободной армией" и "Исламским государством" идут в черте лагеря "Ярмук". Согласно информации, за четыре дня боевых действий армия потеряла убитыми 20 человек.
    Ситуация в Сирии
    СМИ: свободная сирийская армия может быть распущена
    10:23 18.12.2013
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    Свободная сирийская армия (ССА) стремительно теряет свое влияние на фоне усиления исламистских группировок и может быть распущена. В последнее время в Сирии усиливается влияние "Исламского фронта".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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