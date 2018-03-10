Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что в ночь на вторник израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск в ответ на очередной снаряд, упавший на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.
Согласно заявлению представителя десяти отрядов оппозиционной Свободной сирийской армии, "позиции группировки ИГ в нескольких метрах от деревень", которые подверглись бомбардировке, не были атакованы турецкими ВВС.
Как заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, российская сторона была бы признательна британским партнерам за содействие в установлении контактов со "Свободной сирийской армией" (ССА) на предмет координации действий.
На уточняющий вопрос, готовы ли США предоставить России информацию о местонахождении "умеренной оппозиции", представитель госдепартамента Марк Тонер ответил: "Мы уверены, что Россия знает, что происходит в Сирии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".