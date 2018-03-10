Как рассказали в Сумском горсовете, потенциальные инвесторы сделают 10 скважин по периметру свалки, куда завозится мусор из Сум. Добытый газ транспортируют в специальных контейнерах в Германию для проведения необходимых анализов.
Решением Сумского городского совета внешний вид скульптуры, которая находится на выезде из города Сумы в направлении Курска, изменят. По мнению городских властей, скульптура не представляет большой архитектурной и исторической ценности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.