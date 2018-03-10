Один из крупнейших в Украине производителей азотных минеральных удобрений ПАО "Концерн Стирол" планирует возобновить их выпуск до конца января 2014 года. Ранее речь шла о запуске производства до конца октября.
Концерн "Стирол" планирует возобновить выпуск минеральных удобрений до конца октября - после завершения плановых ремонтов и улучшения рыночной конъюнктуры. Концерн "Стирол" входит в химический холдинг Ostchem Group.
Украинский концерн "Стирол", на заводе которого в начале августа в результате ЧП погибли шесть человек и несколько десятков человек пострадали, выплатил по одному миллиону гривен (125 тысяч долларов) семьям жертв аварии.
Во вторник на заводе концерна "Стирол" в городе Горловка Донецкой области во время планового капитального ремонта произошел выброс аммиака. По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака. Погибли пять человек.
ПАО "Концерн Стирол" выделит 5 миллионов гривен (625 тысяч долларов) в качестве помощи семьям пяти сотрудников предприятия, которые погибли в результате выброса аммиака на химзаводе в украинской Горловке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".