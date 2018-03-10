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    Стирол

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Химконцерн Стирол
    Суд обязал "Стирол" выплатить "Газ Украины" более $46 млн долгов
    18:19 23.06.2015
    82
    По данным прокуратуры, решением Хозяйственного суда Запорожской области исковые требования дочерней компании "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" удовлетворены.
    Яценюк о взыскании долгов компании Ostchem в пользу Нафтогаза
    Яценюк о взыскании долгов компании "Ostchem" в пользу "Нафтогаза" 
    20:57 29.04.2015
    215
    Премьер Украины Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову взять на личный контроль расследование уголовного производства о растрате госимущества сотрудниками НАК "Нафтогаз Украины".
    Самоходная артиллерийская установка ополчения ДНР. Архивное фото
    Ополчение прячет тяжелое вооружение на концерне "Стирол" - полковник ВСУ
    00:08 18.03.2015
    401Особый статус Донбасса
    По словам полковника Федищева, на территории концерна "Стирол" в Горловке - 16 танков боевиков, девять 122-мм САУ "Гвоздика", 12 гаубиц Д-30 такого же калибра.
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" отложил возобновление производства удобрений на январь 2014 г
    15:37 19.11.2013
    20
    Один из крупнейших в Украине производителей азотных минеральных удобрений ПАО "Концерн Стирол" планирует возобновить их выпуск до конца января 2014 года. Ранее речь шла о запуске производства до конца октября.
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" начал проект по диагностике аммиакопроводов предприятия
    14:33 07.10.2013
    11
    Весь комплекс работ, связанных с проведением диагностики и ремонтами трубопроводов жидкого и газообразного аммиака обойдется предприятию в 23 миллиона гривен (2,8 миллиона долларов).
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" планирует возобновить производство удобрений до конца октября
    15:10 19.09.2013
    19
    Концерн "Стирол" планирует возобновить выпуск минеральных удобрений до конца октября - после завершения плановых ремонтов и улучшения рыночной конъюнктуры. Концерн "Стирол" входит в химический холдинг Ostchem Group.
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" возобновит производство минудобрений после стабилизации цен
    14:47 03.09.2013
    7
    "Стирол" с 1 сентября приостановил производство удобрений из-за существенного снижения цен на мировых рынках минеральных удобрений.
    Химконцерн Стирол
    Химпредприятие "Стирол" приостановило выпуск удобрений
    12:16 03.09.2013
    11
    Один из крупнейших в Украине производителей азотных минеральных удобрений ПАО "Концерн Стирол" с 1 сентября приостановил их выпуск из-за ситуации на мировом рынке.
    Химконцерн Стирол
    Комиссия назвала причины аварии на "Стироле"
    16:41 23.08.2013
    13
    Основной причиной несчастного случая на заводе "Стирол", в результате которого погибли шесть человек, стало неудовлетворительное техническое состояние трубопровода жидкого аммиака.
    Химконцерн Стирол
    "Стирол" выплатил семьям погибших на заводе в Горловке по $125 тыс
    13:07 16.08.2013
    18Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    Украинский концерн "Стирол", на заводе которого в начале августа в результате ЧП погибли шесть человек и несколько десятков человек пострадали, выплатил по одному миллиону гривен (125 тысяч долларов) семьям жертв аварии.
    Химконцерн Стирол
    Число пострадавших после ЧП на химзаводе "Стирол" возросло
    18:16 12.08.2013
    19
    Число пострадавших в результате выброса аммиака на химзаводе "Стирол" в Горловке Донецкой области 6 августа составило, по последним данным, 30 человек.
    Химзавод концерна Стирол
    Число погибших из-за аварии на заводе "Стирол" возросло до шести
    11:17 08.08.2013
    21Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    "Умер сотрудник "Стирола", который находился в очень тяжелом состоянии в Горловской больнице. Он был нетранспортабелен", - сказал собеседник агентства.
    Химконцерн Стирол
    Число пострадавших из-за аварии на "Стироле" составило 26 человек
    10:36 08.08.2013
    25
    Во вторник на заводе концерна "Стирол" в городе Горловка Донецкой области во время планового капитального ремонта произошел выброс аммиака. По предварительным данным, произошла разгерметизация трубопровода жидкого аммиака. Погибли пять человек.
    Доллары США
    Семьям жертв ЧП на заводе "Стирол" выдадут зарплату погибших за 5 лет
    18:26 07.08.2013
    7Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    Семьи погибших работников химзавода в Горловке получат единовременное пособие в размере пятилетней зарплаты своего родственника.
    Свечи
    Городские власти Горловки 8 августа объявили днем траура
    18:05 07.08.2013
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    Исполком Горловского городского совета объявил днем траура 8 августа в связи с аварией на химическом концерне "Стирол" во вторник, в результате которой погибли пять человек.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    "Стирол" выделит $625 тыс семьям, погибших от выброса аммиака
    16:19 07.08.2013
    9Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    ПАО "Концерн Стирол" выделит 5 миллионов гривен (625 тысяч долларов) в качестве помощи семьям пяти сотрудников предприятия, которые погибли в результате выброса аммиака на химзаводе в украинской Горловке.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ: "Стирол" готов оказать помощь пострадавшим жителям Горловки
    14:11 07.08.2013
    9Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    Концерн "Стирол", где во вторник произошел выброс аммиака, готов оказать помощь, если окажется, что в результате аварии пострадал кто-либо из людей не являющихся работником предприятия.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Азаров считает необходимым усилить безопасность на предприятиях
    11:32 07.08.2013
    0
    Обеспечение безопасности на предприятиях Украины требует намного больше внимания, чем уделяется сейчас, заявил в среду украинский премьер-министр Николай Азаров.
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Власти окажут помощь семьям жертв и пострадавшим в аварии на химзаводе
    19:43 06.08.2013
    9
    Премьер-министр Украины Николай Азаров распорядился оказать материальную помощь семьям погибших, а также пострадавшим в результате аварии на химическом концерне "Стирол" в Донецкой области.
    Больница
    Число пострадавших при аварии на химзаводе выросло до 20 человек
    18:44 06.08.2013
    16Авария на химическом концерне "Стирол" в Горловке
    Число пострадавших в результате выброса аммиака на концерне "Стирол" выросло до 20 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы Горловки.
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