наверх
10.03.201818:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Совет по правам человека ООН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Украины
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки
    12:51 28.02.2018
    632
    Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    Украина войдет в Совет ООН по правам человека в 2018-2020 годах
    20:48 16.10.2017
    205
    На два свободных места в Совете ООН по правам человека от группы восточноевропейских государств претендовали Словакия и Украина в связи с истечением срока членства Албании и Латвии.
    Ситуация в Донецке
    Доклад о военных преступлениях в Украине будет представлен в ООН, ЕСПЧ и ОБСЕ
    14:56 13.03.2015
    207
    Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе отметил, что данные для доклада собирались с 25 августа 2014 года по 20 января 2015 года.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и государственный секретарь США Джон Керри. Архивное фото
    Госпдеп США сообщил о планируемой на 2 марта встречи Керри и Лаврова
    22:58 26.02.2015
    127Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Госсекретарь США Джон Керри посетит 2 марта Женеву, чтобы выступить на 28-й сессии Совета по правам человека ООН. Там он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Украине и региональных вопросов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Флаг Украины
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки
    12:51 28.02.2018
    632
    Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
    Все теги