Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.
Госсекретарь США Джон Керри посетит 2 марта Женеву, чтобы выступить на 28-й сессии Совета по правам человека ООН. Там он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Украине и региональных вопросов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Особо циничным выглядит членство Украины в Совете ООН по правам человека, поскольку украинская власть не только нарушает основные права и свободы граждан, но и игнорирует рекомендации Верховного комиссара ООН по правам человека.