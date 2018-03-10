Украина полностью удовлетворена статусом наблюдателя в Совете министров обороны СНГ - это не мешает ей развивать сотрудничество со странами Содружества, заявил во вторник журналистам и.о. главы украинского военного ведомства Дмитрий Саламатин.
В работе Совета министров обороны СНГ планируется участие делегаций оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".