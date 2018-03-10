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    Совет министров обороны СНГ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Украину устраивает статус наблюдателя в Совете министров обороны СНГ
    12:47 11.12.2012
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    Украина полностью удовлетворена статусом наблюдателя в Совете министров обороны СНГ - это не мешает ей развивать сотрудничество со странами Содружества, заявил во вторник журналистам и.о. главы украинского военного ведомства Дмитрий Саламатин.
    Оружие
    Более 500 млн руб выделят на развитие объединенной системы ПВО СНГ
    12:36 11.12.2012
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    Более 500 миллионов рублей будет выделено в следующем году на развитие объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, заявил во вторник журналистам министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
    Сетка. ПВО
    СМО СНГ утвердил концепцию развития единой радиолокационной системы
    11:58 11.12.2012
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    Совет министров обороны СНГ во вторник утвердил концепцию развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания между вооруженными силами стран СНГ.
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу
    Глава Минобороны РФ избран председателем Совета министров обороны СНГ
    09:38 11.12.2012
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    Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник избран председателем Совета министров обороны СНГ. Такое решение было принято на 63-м заседании, которое проходит в Москве.
    Виды Москвы
    Заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в Москве
    07:34 11.12.2012
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    В работе Совета министров обороны СНГ планируется участие делегаций оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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