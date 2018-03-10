По словам председателя комитета по противодействию коррупции Крыма Александра Акшатина, люди, работавшие в IT-подразделении аппарата Совета министров Крыма, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.
В решении крымского совмина речь идет о земельных участках, расположенных за границами села Волошино на территории Армянска. Первый участок площадью 23166 квадратных метров, второй - 900 квадратных метров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".