наверх
10.03.201810:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Совет министров Крыма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Криптовалюта биткойн
    В Крыму двух чиновников правительства уволили за торговлю биткоинами
    16:02 29.09.2017
    105Охота на торговцев биткоинами в Украине
    По словам председателя комитета по противодействию коррупции Крыма Александра Акшатина, люди, работавшие в IT-подразделении аппарата Совета министров Крыма, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.
    Дети играют на телефоне при отсутствии электричества в одном из сел под Симферополем
    Аксенов: надо готовиться к худшему варианту по поставкам электроэнергии в Крым
    11:38 23.11.2015
    1757Энергоблокада: Крым без электричества
    Глава правительства Крыма рассчитывает на введение в эксплуатацию энергомоста через Керченский пролив, который должен заработать 22 декабря.
    Блокада Крыма на Чонгаре: автоматчики, киевские рокеры и Курбан-байрам
    Крым укрепит границу с Украиной
    16:16 10.11.2015
    1104
    В решении крымского совмина речь идет о земельных участках, расположенных за границами села Волошино на территории Армянска. Первый участок площадью 23166 квадратных метров, второй - 900 квадратных метров.
    Ситуация в Донецке
    В Крыму национализировано имущество "Киевстара" - Аксенов
    11:17 27.02.2015
    511Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Председатель Совета министров Крыма заявил, что "Киевстар" не перерегистрировал свою деятельность согласно российского законодательства и бросил имущество.
    Виктор Шокин
    Шокирующая активность генпрокурора Шокина
    16:22 18.02.2015
    1775
    Ударными темпами взялся за работу новоназначенный генпрокурор Украины Виктор Шокин. В его планы входит расследовать все резонансные дела в кратчайшие сроки.
    Сергей Аксенов
    Аксенов пообещал прекратить национализацию предприятий в Крыму
    22:46 13.02.2015
    383Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Глава Совета министров Крыма заявил, что с 1 марта будет прекращена национализация предприятий полуострова, чтобы не отпугнуть инвесторов.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Аксенов: продажа имущества Коломойского принесет Крыму $75,6 млн
    20:54 13.02.2015
    324Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Власти Крыма подсчитали, сколько они смогут получить от продажи имущества, принадлежащего губернатору Днепропетровской области.
    Лампочка
    Украина частично восстановила подачу электричества в Крым - совмин
    15:27 26.12.2014
    143
    О частичном возобновлении электроэнергии сообщили в Совете министров Крыма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации