По словам пресс-секретаря Смарт-Холдинга Евгения Загорулько, блокировка хоздеятельности "Укргазвыдобутка" может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму.
В группе компаний Smart Holding сообщили, что обыск был проведен на территории временной замерно-сепарационной установки представительства Regal Petroleum, расположенной возле села Яхныки Лохвицкого района Полтавской области.
Компания Smart Energy хочет стать крупнейшим частным добытчиком газа на Украине, через два-три года компания планирует выйти на ежегодную добычу более одного миллиарда кубометров газа, сообщил генеральный директор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".