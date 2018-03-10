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    Смарт-холдинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Батарея
    Отопительный сезон в Харькове под угрозой срыва – энергетики
    11:52 21.11.2017
    522Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    По решению Госслужбы геологии и недр приостановлена добыча газа предприятием "Укргазвыдобуток". Предприятие поставляет топливо харьковским коммунальщикам.
    Газовая конфорка
    Харьков может остаться без газа на всю зиму из-за обыска Смарт-Холдинга
    19:56 10.11.2017
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    По словам пресс-секретаря Смарт-Холдинга Евгения Загорулько, блокировка хоздеятельности "Укргазвыдобутка" может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму.
    Национальная полиция Украины
    Полиция провела обыск на объекте Новинского
    13:55 22.11.2016
    332Дело Новинского. Прикосновенен
    В группе компаний Smart Holding сообщили, что обыск был проведен на территории временной замерно-сепарационной установки представительства Regal Petroleum, расположенной возле села Яхныки Лохвицкого района Полтавской области.
    Вадим Новинский
    Новинский назвал обыск в своем офисе "попыткой передела собственности"
    21:16 13.02.2015
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    Народный депутат и владелец компании "Смарт-холдинг" прокомментировал обыск в его офисе. Он считает, что действия МВД связаны с переделом собственности.
    Работник милиции с собакой
    МВД пояснило, почему проводило обыск в офисе Новинского
    20:19 13.02.2015
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    По данным правоохранителей, обыск в киевском офисе "Смарт-Холдинга" проводился по делу по признакам фиктивного предпринимательства.
    Вадим Новинский
    В Киеве идет обыск офиса Новинского - СМИ
    17:13 13.02.2015
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    По данным интернет-издания, проверки идут в одном из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины "Смарт-Холдинге", который расположен в Подольском районе столицы, на Игоревской, 7.
    Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Лукашенко предлагает РФ создать холдинг в легкой промышленности
    16:56 11.04.2013
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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым создание белорусско-российского холдинга в легкой промышленности, по его мнению, это поможет возродить отрасль.
    Газ
    Smart Energy хочет выйти на добычу более 1 млрд кубов газа в год
    09:51 28.11.2012
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    Компания Smart Energy хочет стать крупнейшим частным добытчиком газа на Украине, через два-три года компания планирует выйти на ежегодную добычу более одного миллиарда кубометров газа, сообщил генеральный директор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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