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    Словацкая газовая промышленность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Газовое хранилище. Архивное фото
    Транзит газа через Украину в ЕС в сентябре сократился вдвое
    18:01 28.10.2014
    604Переговоры по газу: Украина - РФ
    Минэнерго Украины уверяет, что транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в сентябре 2014 года сократился по сравнению с сентябрем 2013 года вдвое.
    Газовая магистраль
    Словацкая SPP заявляет, что недополучила 10% газа из РФ через Украину
    16:24 29.09.2014
    951Реверс газа в Украину
    Министр промышленности республики Павол Павлис 27 сентября во время телевыступления заявил, что Словакия может продержаться без поставок российского газа через Украину полгода.
    Рабочий на газораспределительной станции
    Словацкая SPP заявляет, что в среду недополучила 10% газа из РФ
    20:25 24.09.2014
    72
    Компания SPP зафиксировала в среду, 24 сентября, снижение поставок российского газа на уровне около 10%. В предыдущие два дня недопоставка газа составляла около 20%.
    Газ
    Словацкая SPP продолжает получать на 20% меньше газа из РФ
    16:53 23.09.2014
    90
    Одновременно SPP по-прежнему заверяет своих заказчиков в республике, что все они получат топливо в полном объеме.
    Газовая магистраль
    Словацкая SPP заявляет о недополученных 20% газа из РФ через Украину
    17:52 22.09.2014
    170Реверс газа в Украину
    Одновременно SPP заверила своих заказчиков в республике, что все они получат топливо в полном объеме. По словам Беднара, подземные хранилища газа компании заполнены практически на 100%.
    Газовая компрессорная станция
    Словацкая SPP: поставки газа из РФ через Украину снижены на 10%
    14:20 21.09.2014
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    Ранее министр промышленности Павлис заявил, что словацкая сторона получила разъяснения от "Газпрома" - невыполнение заявок на поставку газа носит технический характер.
    Компрессорная станция
    Словацкая SPP заявляет, что недополучила 20% газа из РФ через Украину
    16:10 20.09.2014
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    Словацкий получатель и дистрибьютор российского газа, компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP), в субботу снова заявила о недопоставках российского газа через Украину.
    Рабочий на газораспределительной станции
    Словацкая SPP снова утверждает, что недополучила 25% газа из РФ
    16:29 18.09.2014
    276Реверс газа в Украину
    Ранее в сентябре Польша также заявила, что недополучает газ из РФ, и на два дня приостановила реверс в Украину.
    Газовая компрессорная станция
    Словацкая SPP заявляет о снижении поставок газа из РФ через Украину на 23%
    17:26 17.09.2014
    123Реверс газа в Украину
    Во вторник недопоставки российского газа составили примерно 25%, а в предыдущие шесть дней держались на уровне около 10%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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