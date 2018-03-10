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Тег
Словацкая газовая промышленность
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
9
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Транзит газа через Украину в ЕС в сентябре сократился вдвое
18:01 28.10.2014
604
Переговоры по газу: Украина - РФ
Минэнерго Украины уверяет, что транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в сентябре 2014 года сократился по сравнению с сентябрем 2013 года вдвое.
Словацкая SPP заявляет, что недополучила 10% газа из РФ через Украину
16:24 29.09.2014
951
Реверс газа в Украину
Министр промышленности республики Павол Павлис 27 сентября во время телевыступления заявил, что Словакия может продержаться без поставок российского газа через Украину полгода.
Словацкая SPP заявляет, что в среду недополучила 10% газа из РФ
20:25 24.09.2014
72
Компания SPP зафиксировала в среду, 24 сентября, снижение поставок российского газа на уровне около 10%. В предыдущие два дня недопоставка газа составляла около 20%.
Словацкая SPP продолжает получать на 20% меньше газа из РФ
16:53 23.09.2014
90
Одновременно SPP по-прежнему заверяет своих заказчиков в республике, что все они получат топливо в полном объеме.
Словацкая SPP заявляет о недополученных 20% газа из РФ через Украину
17:52 22.09.2014
170
Реверс газа в Украину
Одновременно SPP заверила своих заказчиков в республике, что все они получат топливо в полном объеме. По словам Беднара, подземные хранилища газа компании заполнены практически на 100%.
Словацкая SPP: поставки газа из РФ через Украину снижены на 10%
14:20 21.09.2014
149
Ранее министр промышленности Павлис заявил, что словацкая сторона получила разъяснения от "Газпрома" - невыполнение заявок на поставку газа носит технический характер.
Словацкая SPP заявляет, что недополучила 20% газа из РФ через Украину
16:10 20.09.2014
288
Словацкий получатель и дистрибьютор российского газа, компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP), в субботу снова заявила о недопоставках российского газа через Украину.
Словацкая SPP снова утверждает, что недополучила 25% газа из РФ
16:29 18.09.2014
276
Реверс газа в Украину
Ранее в сентябре Польша также заявила, что недополучает газ из РФ, и на два дня приостановила реверс в Украину.
Словацкая SPP заявляет о снижении поставок газа из РФ через Украину на 23%
17:26 17.09.2014
123
Реверс газа в Украину
Во вторник недопоставки российского газа составили примерно 25%, а в предыдущие шесть дней держались на уровне около 10%.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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14:29 09.03.2018
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