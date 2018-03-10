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    Сколково

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Медведев осмотрел территорию инновационного центра Сколково
    Медведев осмотрел территорию инновационного центра "Сколково" 
    23:35 20.06.2016
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    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел территорию инновационного развития "Сколково" перед заседанием попечительского совета Фонда "Сколково" в понедельник.
    Представители Украины войдут в консультативный совет "Сколково"
    12:14 08.07.2013
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    Договоренность о вхождении украинских ученых в консультативный научный и индустриальный советы "Сколково" была достигнута во время встречи премьера Украины Николая Азарова с делегацией фонда в конце мая текущего года.
    Украинские ученые вошли в состав научного совета "Сколково"
    15:59 01.07.2013
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    Правительство Украины определило трех украинских ученых, которые войдут в состав консультативного научного совета российского фонда "Сколково". "Сколково" должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном.
    Украинцы войдут в научный и индустриальный советы "Сколково"
    17:17 24.05.2013
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    Научный совет фонда "Сколково" был учрежден в августе 2010 года, его сопредседателями являются нобелевские лауреаты Алферов и американский специалист по молекулярной биологии Роджер Корнберг.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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