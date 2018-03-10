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    Skoda Auto

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Козак: Skoda может наладить производство электровозов в Запорожье
    12:24 05.02.2014
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    Предприятие по производству электровозов может появиться в Запорожье при участии чешской компании Skoda, сообщил и.о. министра инфраструктуры Владимир Козак.
    Skoda
    Компания Skoda изменит внешний вид своих салонов по всему миру
    10:07 22.11.2013
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    Чешский автомобильный гигант Skoda Auto изменит внешний вид сети своих фирменных салонов-магазинов по всему миру. Снаружи и внутри салоны приобретут "динамичный внешний вид".
    Милош Земан
    Президент Чехии благодарит АП Януковича за переход на "Шкоды"
    18:19 21.10.2013
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    Президент Чехии Милош Земан благодарит администрацию президента Украины за переход на использование чешских автомобилей "Шкода" в своей работе, а также надеется, что директора крупных украинских компаний последуют этому примеру.
    Презентация автомобиля Skoda Fabia FL на заводе в Калуге
    Чешская Skoda начнет производство новой модели седана Superb в июне
    14:13 21.04.2013
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    Чешская компания Skoda в конце июня начнет производство новой, модернизированной модели седана Superb. Новинку Skoda представила на автосалоне в Шанхае.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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